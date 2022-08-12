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12/08/2022 14:18

【紓困措施】３５０投注站員工須退還失業支援金，議員冀酌情處理

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港府早前推出失業支援金，最終約３５萬名申請者獲批１萬元
資助，但其中有３５０名馬會投注站員工接獲政府口頭通知，因場外投注處不屬於第５９９Ｆ章
下表列處所，故申請人不符資格，須歸還一萬元臨時失業支援金。勞聯立法會議員林振昇表示，
有關員工非存心隱瞞，希望當局可酌情處理。
　　林振昇在電台節目上表示，政府容許短暫停工３０日的人士申請失業援助金，惟只限於表列
處所員工，不包括馬會投注站。他透露，有關員工主要任兼職，在６月底收到１萬元資助，７月
尾當局覆核後要求退還全額，由於馬會在１月至４日月沒有安排工作，一般員工理解會認為自己
失業，非存心隱瞞。
　
＊冀容許分期退還＊
　
　　他提到不少員工已使用１萬元的資助，若須即時退還資助金額有困難，冀當局酌情處理，並
指若最終仍須退還全額，希望當局容許他們分期退還，避免即時經濟壓力。
　　失業支援金採取「先批後審」機制，當局近日發現約５２０名申請人不符資格，包括約
３５０名馬會投注站員工，已陸續發出繳款單，要求退還資助，意味政府庫房將有望收回約
５２０萬元。有馬會員工質疑機制草率「馬虎」及「擾民」。（ｃｌ）

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