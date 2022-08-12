【外圍經濟】麥當勞宣布計劃在烏克蘭重開餐廳

《經濟通通訊社１２日專訊》麥當勞在２月份俄烏戰爭開始時關閉在烏克蘭的餐廳，但現在

打算重開。

麥當勞在聲明中表示，將在未來幾個月開始與合作夥伴開設餐廳、提供食物及聘請員工。不

過麥當勞沒有提供具體的重新開業日期。開店計劃適用於比較安全的地區，即基輔及烏克蘭西部

。

麥當勞在俄羅斯經營了３０多年後，於５月宣布離開。８５０家餐廳賣給了麥當勞特許經營

商Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｇｏｖｏｒ。（ｒｃ）

