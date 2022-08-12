《經濟通通訊社１２日專訊》高盛表示，汽油和原油價格到年底料反彈，市場依然需要在需
求增加和供應緊張之間建立平衡。
高盛能源研究主管Ｄａｍｉｅｎ Ｃｏｕｒｖａｌｉｎ表示，布蘭特原油期貨價格最高可能
會達每桶１３０美元，而美國汽油零售價則會回到每加侖５美元左右。他認為價格需持續停留在
上述水平才能最終解決市場缺口問題。
隨著發電廠和工業用戶從更貴的天然氣轉向原油，原油的需求料將增加。（ｒｃ）
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12/08/2022 15:50
【外圍經濟】高盛預計需求將推動油價反彈，布油或達１３０美元
《經濟通通訊社１２日專訊》高盛表示，汽油和原油價格到年底料反彈，市場依然需要在需
求增加和供應緊張之間建立平衡。
高盛能源研究主管Ｄａｍｉｅｎ Ｃｏｕｒｖａｌｉｎ表示，布蘭特原油期貨價格最高可能
會達每桶１３０美元，而美國汽油零售價則會回到每加侖５美元左右。他認為價格需持續停留在
上述水平才能最終解決市場缺口問題。
隨著發電廠和工業用戶從更貴的天然氣轉向原油，原油的需求料將增加。（ｒｃ）
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