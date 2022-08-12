【企業盈喜】綠科科技（００１９５）料中期盈利升最少７０％

《經濟通通訊社１２日專訊》綠科科技國際（００１９５）公布，預期截至６月３０日止中

期純利增長不少於７０％，至不少於１﹒８５億元。

該集團指，純利增長主因錫價及銷量較去年同期有所上升，導致期內毛溢利大幅增加。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

