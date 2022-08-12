【企業盈警】橙天嘉禾（１１３２）料中期續蝕，同比降最少９０％

《經濟通通訊社１２日專訊》橙天嘉禾（０１１３２）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損比去年同期虧損約１﹒７９億元減少不少於９０％。

該集團指，虧損淨額大幅減少主因香港及新加坡自４月起的社交距離措施已有所放寬，令收

益大幅增加約７３％；於期內出售香港辦公室物業帶來收益淨額約５６５０萬元，以及期內非經

常性資產減值虧損較去年同期減少約５４７０萬元。

該集團將根據上市規則適時公布業績。（ｗｈ）

