【企業盈喜】華顯光電（３３４）料中期持續經營業務多賺逾５０％

《經濟通通訊社１２日專訊》華顯光電（００３３４）公布，預期截至６月３０日止中期來

自持續經營業務溢利增加超過５０％，至逾１﹒０６億元人民幣。

該集團指，純利增長主因期內合資格研發項目數量增加，以稅收寬減形式入帳補貼增加，以

及落實各類預算及成本控制政策，通過將行政及經營開支保持在較低水平，提高運營效率。

該集團預期適時公布業績。（ｗｈ）

