【企業盈警】中國生物製藥（０１１７７）料中期盈利跌最多７８％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國生物製藥（０１１７７）公布，預期截至６月３０日止中
期純利比去年同期減少最多約７８％，至約１８﹒７１億元人民幣。
該集團指，純利下跌主因一聯營公司財務表現低於去年同期，令應佔聯營公司溢利下跌，但
主營業務表現符預期，業績同比穩定增長。
該集團將於本月２３日公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話12/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，COINBASE遭SEC調查
|中國故事11/08/2022
《神州經脈》幣策定調仍偏鬆 本土陽性突倍增 A場勁升成交活躍
|財經熱話11/08/2022
太古扭虧增派息兼擬回購飆一成 國泰虧損收窄升逾兩年高
|樓市「胡」言11/08/2022
【胡．說樓市分析：當建築期付款成為主流，加息真係無得轉凍飲咁簡單? 】
|財經熱話11/08/2022
【車股反彈】蔚來曾飆逾7% 比亞迪已跌完？林Sir呢個位買咗！
|FOCUS11/08/2022
【FOCUS】CPI引驢象口水仗 9月放緩加息難定論
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰