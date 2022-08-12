【企業盈警】中國生物製藥（０１１７７）料中期盈利跌最多７８％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國生物製藥（０１１７７）公布，預期截至６月３０日止中

期純利比去年同期減少最多約７８％，至約１８﹒７１億元人民幣。

該集團指，純利下跌主因一聯營公司財務表現低於去年同期，令應佔聯營公司溢利下跌，但

主營業務表現符預期，業績同比穩定增長。

該集團將於本月２３日公布業績。（ｗｈ）

