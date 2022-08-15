【大國博弈】盛寶：央企退市為中概科網股樹立標竿，股價或將承壓

《經濟通通訊社１５日專訊》盛寶銀行大中華市場策略師Ｒｅｄｍｏｎｄ Ｗｏｎｇ表示，

今次從美股退市的５家公司均由國資委或中國財政部擁有和控制，中國當局可能通過央企的自願

退市，為互聯網和平台公司樹立標竿，預料這些科網巨頭的股價將因而承壓。

Ｒｅｄｍｏｎｄ Ｗｏｎｇ指出，由於中國互聯網和平台公司掌握大量中國人的個人資料以

及眾多公私營企業和機構的敏感數據，在兩國戰略競爭持續的情況下，中國政府願意向美國上市

公司會計監督委員會讓步的空間愈來愈小。如果中美監管機構最終未能就上市公司審計底稿問題

達成協議，早前被列入確定名單的阿里巴巴（０９９８８）等中概股或將面臨退市風險。

他又指，一些受投資授權限制的美國機構資金傾向於投資本地股票，因此這些資金或將減持

有機會退市的中概股股份，而非將其美國存託憑證換成Ｈ股。對於那些尚未在聯交所上市的公司

而言，不確定性將更加顯著。港股通的內地投資者資金流向可能會在一定程度上減輕影響，但初

期仍可能造成衝擊。（ａｃ）



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