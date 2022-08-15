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15/08/2022 10:00

【國際要聞】南韓總統尹錫悅的民調支持率回升至３０％以上

　　《經濟通通訊社１５日專訊》最新民意調查顯示，南韓總統尹錫悅的支持率，時隔８周回升
至３０％以上。根據民調機構Ｒｅａｌｍｅｔｅｒ於周一（１５日）公布的調查結果，其施政好
評率為３０﹒４％，差評率為６７﹒２％。
　　政黨方面，執政黨國民力量支持率為３５﹒８％，與上周持平；最大在野黨共同民主黨為
４７﹒１％，較上周下降１﹒４個百分點；正義黨為３﹒４％，較上周上升０﹒１個百分點。
（ｊｆ）

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