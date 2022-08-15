【外圍經濟】日本首相岸田文雄繼續限制進口小麥價格

《經濟通通訊社１５日專訊》日本首相岸田文雄下令繼續限制進口小麥的價格，並增加地區
資 助，作為緩解通脹影響的額外措施的一部分。
岸田表示，麵粉廠的小麥價格將在１０月之後保持在目前政府規定的水平。他還下令為地方
政府增加１萬億日元的資助，而這些資助必須用於支持地方的抗通脹措施。
因為日本面臨能源供應緊縮，岸田重申了他的計劃，即今年冬天將有多達９個核反應堆上線
。（ｒｃ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話15/08/2022
【收息股執位】恒指續兩萬關爭持 伺機部署收息股？溫傑推薦一股兩ETF！
|財經熱話15/08/2022
五國企擬自美退市 股價集體下挫中石油插4%
|安永大灣區專輯15/08/2022
大灣區金融互通 效果加倍共建繁榮
|財經熱話15/08/2022
【騰訊預測】騰訊次季料少賺28% 廣告收入續弱視頻號變現可期
|開市Good Morning15/08/2022
溫傑：中概股陸續退市屬預期之內 五股升跌還看基本面
|大行報告15/08/2022
【大行炒D乜】李寧績後大行點評價 click入嚟睇下
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰