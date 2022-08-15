【外圍經濟】日本首相岸田文雄繼續限制進口小麥價格

《經濟通通訊社１５日專訊》日本首相岸田文雄下令繼續限制進口小麥的價格，並增加地區

資 助，作為緩解通脹影響的額外措施的一部分。

岸田表示，麵粉廠的小麥價格將在１０月之後保持在目前政府規定的水平。他還下令為地方

政府增加１萬億日元的資助，而這些資助必須用於支持地方的抗通脹措施。

因為日本面臨能源供應緊縮，岸田重申了他的計劃，即今年冬天將有多達９個核反應堆上線

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