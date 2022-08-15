【外圍經濟】路透：華爾街銀行重新提供俄羅斯債券交易服務

《經濟通通訊社１５日專訊》《路透社》引述銀行文件和消息人士報道，最近幾天華爾街幾

家主要銀行已開始提供俄羅斯債券交易服務。

此前俄羅斯遭遇經濟制裁，美國財政部禁止美國投資者購買任何俄羅斯證券，多數歐美銀行

６月份便從這一市場撤出。不過，美國財政部７月份發布指引，允許美國持有人減持資金，後來

有公司謹慎地重返俄羅斯國債和公司債市場。

美國銀行、巴克萊、花旗和摩根大通對有關報道不予置評。（ｒｃ）

