【企業盈警】正榮服務（０６９５８）料中期盈利跌最少７０％

《經濟通通訊社１５日專訊》正榮服務（０６９５８）公布，預期截至６月３０日止中期溢

利將不超過３０００萬元人民幣，比去年同期跌最少７０％。

該集團指，純利下跌主因受地產行業市場環境影響，地產公司信用評級下降，導致計提應收

帳款減值撥備增加，地產開發商項目服務需求減少，導致非業主增值服務收入下降。

該集團將於本月公布業績。（ｗｈ）

