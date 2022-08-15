【數據解讀】統計局：７月經濟延續恢復態勢，著力擴大國內需求

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局今早公布的７月工業、投資及
消費數據全面走弱，７月工業增加值增３﹒８％，大遜預期的增４﹒６％；７月社會消費品零售
總額同比增２﹒７％，比上月回落０﹒４個百分點，更大遜預期的增５％；首７月全國固定資產
投資同比增５﹒７％，低預期的增６﹒２％。全國７月城鎮調查失業率回落至５﹒４％，但１６
－２４歲人口調查失業率在６月創下１９﹒３％的有數據公布以來的最高後，７月再擴大至
１９﹒９％。
國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，７月份，面對國際環境更趨複雜嚴峻和
國內疫情散發多發的不利局面，各地有力實施穩經濟一攬子政策措施，生產供給繼續恢復，就業
物價總體平穩，對外貿易增勢良好，民生保障有力有效，經濟延續恢復態勢。
＊世界經濟滯脹風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固＊
他表示，總的來看，７月份高效統籌疫情防控和經濟社會發展各項政策持續顯效，國民經濟
延續恢復態勢。但也要看到，世界經濟滯脹風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固。下階段，抓
住經濟恢復關鍵期，著力擴大國內需求，著力穩就業穩物價，有效保障和改善民生，鞏固經濟恢
復基礎，保持經濟運行。
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