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即市新聞

15/08/2022 11:01

【數據解讀】統計局：房地產市場下行態勢趨緩，整體處築底階段

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》首７月全國房地產開發投資下降６﹒４％
，商品房銷售額下降２８﹒８％。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，今年以來
，房地產市場整體上呈現下行態勢，房地產投資也有所下降，可能對相關的消費也產生了一些影
響。總的看，房地產行業規模較大、鏈條較長、牽涉面較廣，對經濟增長和社會民生影響較大。
　　今年以來，各地堅持房住不炒，因城施策，支持剛性和改善性合理住房需求，出台多項穩定
房地產市場政策，房地產市場總體下行態勢趨緩，整體上處於築底階段。
　
＊大部分近交付期項目建設進度平穩＊
　
　　從銷售看，１－７月份，全國商品房銷售面積下降２３﹒１％，降幅比上半年略有擴大，但
低於１－５月份降幅；全國商品房銷售額下降２８﹒８％，比１－６月份收窄０﹒１個百分點，
連續兩個月降幅收窄。從投資看，１－７月份，房地產投資下降６﹒４％，降幅比１－６月份擴
大１個百分點，但降幅擴大幅度有所收窄。
　　付凌暉表示，盡管最近有些地方出現了房地產項目交付問題，但從全國看，大部分施工期在
兩年以上，接近交付期的房地產開發項目建設進度保持平穩，總體風險是可控的。
　　總的看，房地產市場呈現下行態勢，當前整體上處於築底階段。隨著房地產市場長效機制不
斷完善，因城施策效果逐步顯現，房地產市場有望逐步企穩，保持平穩健康發展，對於經濟的影
響會逐步改善。

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