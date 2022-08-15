【數據解讀】統計局：失業率連續回落，惟青年失業率處歷史高水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》７月全國城鎮調查失業率為５﹒４％，比

上月下降０﹒１個百分點。１６－２４歲、２５－５９歲人口調查失業率分別為１９﹒９％、

４﹒３％。其中，１６－２４歲人口調查失業率在６月創下１９﹒３％的有數據公布以來的最高

後，７月再擴大至１９﹒９％；２５－５９歲人口調查失業率則較６月（４﹒５％）降低０﹒２

個百分點。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來，受超預期因素影響，就業壓力有所加大。４

月全國城鎮調查失業率升至６﹒１％。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展持續顯效，穩就業

政策持續發力，５月份以來就業形勢總體改善。全國城鎮調查失業率連續回落，７月份已經回落

到了５﹒４％。不過，就業總量壓力和結構壓力依然存在。７月份，全國失業率總體水平還是高

於上年同期，青年人失業率仍然處於歷史較高水平。

７月份，２５－５９歲成年人失業率為４﹒３％，比上月回落０﹒２個百分點，已接近去年

同期水平，表明就業基本盤保持基本穩定。農民工就業群體就業好轉。７月份，外來農業戶籍人

口失業率為５﹒１％，比上月回落０﹒２個百分點，繼續低於整體失業率水平。在４月份的時候

，由於疫情衝擊，外來農業戶籍人口失業率高於整體失業率，隨著經濟逐步恢復，外來農業戶籍

人口失業率快速下行，目前已連續兩個月低於整體失業率水平。

付凌暉表示，下階段，要繼續落實好各項穩經濟一攬子政策舉措，推動經濟持續恢復，積極

助企紓困，擴大就業崗位，加大穩就業力度，加強對大學生等重點群體就業幫扶，推動就業形勢

穩定向好。

