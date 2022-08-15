【數據解讀】統計局：ＣＰＩ仍存上行壓力，豬價不具大幅上漲條件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地７月ＣＰＩ同比上漲２﹒７％，漲幅

比上月擴大０﹒２個百分點，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉介紹，從

７月份來看，主要是受食品價格漲幅擴大影響。從下階段情況看，仍存在一定的上漲壓力，但價

格保持總體穩定仍具備較多有利條。７月主要呈現以下幾方面特點：

一是食品價格較快上漲。７月份食品價格同比上漲６﹒３％，比上月擴大３﹒４個百分點，

是拉動ＣＰＩ上漲的主要因素。其中，受前期生豬產能去化、養殖戶壓欄惜售和消費需求回升等

影響，豬肉價格同比上漲２０﹒２％，上個月下降６％。受多地持續高溫影響，鮮菜價格同比上

漲１２﹒９％，漲幅明顯高於往年同期水平。

二是能源價格漲幅回落。受國際原油價格變動影響，７月份汽柴油價格同比分別上漲

２４﹒６％和２６﹒７％，漲幅分別比上月回落了８﹒８和９﹒６個百分點。三是扣除能源的工

業消費品和服務價格漲幅均有所回落。國內工業消費品和服務市場供給總體充裕，市場需求仍處

在恢復中，相關價格漲幅有所回落。７月份，扣除能源的工業消費品價格同比上漲０﹒６％，比

上月回落０﹒１個百分點；服務價格上漲０﹒７％，比上月回落０﹒３個百分點。



＊國際大宗商品漲幅回落，輸入性因素有望降低＊



他表示，從下階段情況看，儘管存在一定的上漲壓力，但是價格保持總體穩定仍具備較多有

利條件。一是國內市場供給能力總體充足。農業生產連續多年豐收，今年夏糧也實現了增產，為

全年糧食穩產增產打下了較好基礎。主要工業消費品產量位居世界前列，服務供給不斷擴大，相

關價格漲勢比較溫和。

二是豬肉價格不具備大幅上漲條件。儘管近期豬肉價格較快上漲，但是生豬產能目前來看總

體處於合理水平，加之市場調控引導加強，有利於穩定供求關係，豬肉價格大幅上漲可能性不大

。

三是國際輸入性因素有望降低。隨著全球經濟復甦放緩，主要經濟體收緊貨幣政策，國際大

宗商品價格漲幅有所回落，對國內輸入性影響可能會有所降低，加之國內市場保供穩價措施顯效

，主要能源產品產量較快增長，有利於穩定相關產品價格。

從７月份ＰＰＩ情況來看，７月份ＰＰＩ漲幅是４﹒２％，比上個月回落１﹒９個百分點，

這樣對於ＣＰＩ的傳導作用可能有所降低。還要看到，中國經濟整體上處於恢復過程中，市場需

求拉動價格上漲動力並不強，加之中國沒有採取「大水漫灌」財政貨幣政策，價格大幅上漲缺乏

相應貨幣條件。從下半年看，盡管受短期因素影響，個別月份居民消費價格漲幅可能會較高，但

是從全年來看，居民消費價格保持在合理水平是有條件的。

