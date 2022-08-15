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即市新聞

15/08/2022 11:24

【數據解讀】統計局：保持經濟運行合理區間面臨不少風險和挑戰

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》就全年經濟走勢的情況，國家統計局新聞
發言人付凌暉表示，今年以來，中國的經濟發展應該說是極不尋常，二季度經濟克服超預期因素
影響，實現正增長是非常不容易的。從下階段來看，推動經濟持續恢復，保持經濟運行在合理區
間，仍然面臨著不少風險和挑戰。
　
＊地緣政治衝突外溢影響持續＊
　
　　從國際看，全球疫情蔓延，產業鏈供應鏈不暢，地緣政治衝突外溢影響持續，世界經濟下行
風險加大。今年以來，國際貨幣基金組織等主要國際組織多次下調全年世界經濟增長預期，同時
國際糧食和能源供應相對緊張，大宗商品價格總體上高位運行。主要發達經濟體通脹處於歷史較
高水平，為了應對通脹壓力，歐美等國加快收緊了貨幣政策，加大了世界經濟衰退風險，也加劇
跨境資金無序流動。外部的這種不確定性和不穩定性是在上升的。
　
＊市場需求制約作用較大，企業經營困難較多＊
　
　　從國內看，二季度受超預期因素影響，經濟在４月份出現了下滑，在一攬子穩經濟政策舉措
的作用下，５、６月份逐步企穩回升，二季度實現正增長。但從當前來看，經濟還是處在恢復進
程中，市場需求的制約作用還是比較大，企業經營的困難還比較多，經濟回升的基礎還有待鞏固
。儘管面臨這些困難和挑戰，但是中國經濟韌性強，潛力大，空間廣的特點明顯，長期向好的基
本面沒有改變，在一系列防住疫情、穩住經濟、保障發展安全的政策措施作用下，經濟有望恢復
向好，運行在合理區間。

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