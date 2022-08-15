【數據解讀】統計局：極端天氣偏多，要確保糧食年產１﹒３萬億斤

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年

早稻播種面積總體穩定，但是由於受洪澇災害影響，局部地區早稻生產略微受到一點影響。初步

預計，今年早稻產量和上年比基本相當。

秋糧是全年糧食生產的大頭，目前各地晚稻等秋糧作物已基本完成了播種，江西、湖南、湖

北等地晚稻基本栽在適播期。根據初步調查，今年秋糧播種面積有所增加，穩定全年糧食生產有

較好基礎。從長勢來看，根據遙感長勢監測顯示，當前玉米、中稻、大豆等主要秋糧作物長勢和

去年基本持平。

但也要看到，南方持續高溫導致部分丘陵崗地和「望天田」等灌溉條件較差的地塊受旱，華

北、東北降雨導致局部作物倒伏和農田積水。根據中國氣象局預測，今年中國汛期氣候狀況總體

偏差，極端天氣事件偏多，旱澇災害較重，呈現出「兩頭澇、中間旱」的態勢。８、９月份是秋

糧產量形成的關鍵時期，要密切關注自然災害、病蟲害等對糧食生產的影響，重點要抓好農業防

災減災，加強田間管理，扎實開展病蟲害防控，確保秋糧穩產豐收，全年糧食產量穩定在１﹒３

萬億斤以上。

