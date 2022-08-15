【數據解讀】統計局：市場需求恢復滯後制約工業生產，推動促消費

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，７月

份，工業生產延續了恢復態勢，規模以上工業增加值同比增長３﹒８％，比上月回落０﹒１個百

分點，總的來看，工業生產繼續恢復，產業鏈供應鏈逐步打通，但是市場需求恢復滯後，制約了

工業的生產，也導致企業產成品庫存增加，資金周轉緊張，不利於供需循環良性運轉。

下階段，要著力擴大有效需求，發揮專項債作用，擴大基礎設施投資，帶動相關製造業投資

增長，推進促消費政策實施，推動外貿促穩提質。同時落實好各項減稅助企紓困政策，降低企業

成本，夯實工業生產恢復基礎。

他表示，工業增長主要特點有以下幾方面：一是採礦業和電力、熱力、燃氣及水生產和供應

業增長加快。受能源保供政策作用，煤炭開採和洗選業生產較快，支撐了采礦業增長。７月份，

煤炭開採和洗選業增加值同比增長１１％。受高溫天氣帶動，用電需求增加，拉動相關行業加快

。７月份，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增加值同比增長９﹒５％，比上月加快６﹒２個

百分點，加快幅度較大。



＊汽車製造業增加值同比增長２２﹒５％＊



二是裝備製造業保持較快增長。７月份，裝備製造業同比增長８﹒４％，比上月有所放緩，

但是仍明顯快於全部規模以上工業。其中，汽車製造業增加值同比增長２２﹒５％，比上月加快

６﹒３個百分點。

三是高技術製造業增長繼續快於規模以上工業增長。７月份，高技術製造業同比增長

５﹒９％，比上月回落２﹒５個百分點。主要是受醫藥製造業降幅擴大和計算機及辦公設備製造

業下滑的影響；其他行業比如電子通訊設備製造業、航空航天器及設備製造業繼續保持兩位數增

長。

四是原材料製造業降幅有所擴大。７月份，原材料製造業同比下降１﹒６％，比上月擴大

１﹒４個百分點，主要是受市場需求疲弱的影響，其中黑色金屬冶煉與壓延加工業、非金屬礦物

製品業同比分別下降了４﹒３％和３﹒８％。

