【數據解讀】７月金融數據再下行，東方金誠：經濟修復進度偏緩

《經濟通通訊社１５日專訊》在短暫反彈兩個月後，中國７月金融數據重回低迷。人行上周

五（１２日）公布的數據顯示，７月社融增量為７５６１億元（人民幣．下同），遠低於市場預

期的１﹒３萬億元，並創下６年新低；７月人民幣貸款增加６７９０億元，同比少增４０４２億

元，同樣低於預期；７月末，廣義貨幣供應量Ｍ２同比增長１２％，高於預期，增速創下

２０１６年４月以來新高。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，７月金融數據再現下行波動，貸款需求不足問題較為突

出，背後是當前經濟修復進度偏緩，樓市再度降溫，以及政策面對城投平台保持高壓監管態勢。

下一步政策面將推動寬貨幣向寬信用有效傳導，在政策利率（ＭＬＦ利率）保持穩定的背景

下，引導ＬＰＲ報價下調，降低企業和居民融資成本；督促政策性開發性銀行盡快落實新增

８０００億元信貸規模和３０００億元專項金融工具，支持基建投資提速。

此外，還要充分挖掘各項結構性貨幣政策工具潛力，加快相關貸款投放。預計在經濟修復和

政策發力作用下，８月金融數據會再度回暖，但如何有效緩解貸款需求不足問題，將持續成為下

半年的宏觀政策的一個重要著力點。（ｌｃ）

