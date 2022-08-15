【數據解讀】光大銀行：國內貨幣供應量充足，但實體融資需求不足

《經濟通通訊社１５日專訊》在短暫反彈兩個月後，中國７月金融數據重回低迷。人行上周

五（１２日）公布的數據顯示，７月社融增量為７５６１億元（人民幣．下同），遠低於市場預

期的１﹒３萬億元，並創下六年來新低；７月人民幣貸款增加６７９０億元，同比少增４０４２

億元，同樣低於預期；７月末，廣義貨幣供應量Ｍ２同比增長１２％，高於預期，增速創下６年

來新高。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，７月新增人民幣貸款超預期下滑，反映出實體

經濟融資需求偏弱，復甦基礎有待夯實。從結構看，居民、企業新增貸款同比均少增，但存款增

長明顯，反映居民消費和企業投資意願偏弱；其中，居民中長期貸款同比收縮，反映房地產復甦

基礎有待鞏固。而７月個別樓盤「爛尾」問題也對樓市復甦構成一定擾動，影響了房地產市場融

資。

另一方面，在上個月及上半年國內積極推動寬信用後，企業信貸融資需求出現一定程度的提

前「透支」，放大了季節性波動。

７月Ｍ２同比增速繼續走高，主要是財政、貨幣政策持續發力，增加基礎貨幣投放，帶動居

民、企業部門存款明顯增加；反映國內貨幣供應量充足；但結合企業、居民貸款偏弱看，問題就

是如何進一步寬貨幣向寬信用轉換。（ｌｃ）

