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15/08/2022 10:51

【新冠肺炎】民建聯立法會議員劉國勳快測陽性，上周五曾返立法會

　　《經濟通通訊社１５日專訊》民建聯立法會議員劉國勳在社交網站表示，今早快測呈陽性，
已立即隔離。
　　他表示，曾於上周五（１２日）回立法會工作，與辦事處職員有接觸，期間一直戴口罩，平
日亦會每天進行快測。他已接種三針，暫時病徵輕微，只有輕微咳嗽。（ｂｉ）

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