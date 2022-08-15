【新冠肺炎】民建聯立法會議員劉國勳快測陽性，上周五曾返立法會

《經濟通通訊社１５日專訊》民建聯立法會議員劉國勳在社交網站表示，今早快測呈陽性，
已立即隔離。
他表示，曾於上周五（１２日）回立法會工作，與辦事處職員有接觸，期間一直戴口罩，平
日亦會每天進行快測。他已接種三針，暫時病徵輕微，只有輕微咳嗽。（ｂｉ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|開市Good Morning15/08/2022
溫傑：中概股陸續退市屬預期之內 五股升跌還看基本面
|大行報告15/08/2022
【大行炒D乜】李寧績後大行點評價 click入嚟睇下
|財經熱話15/08/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣攀升，比特幣曾試25000美元
|財經熱話15/08/2022
【陶觀天下】美國通脹見頂 各國匯率升值
|財經熱話12/08/2022
【大國博弈】五家中企ADR從美退市 中證監：自身商業考慮
|財經熱話12/08/2022
【大國博弈】五家中資ADR在美退市 分析指對股價及大市影響微
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰