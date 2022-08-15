【新冠肺炎】民建聯立法會議員劉國勳快測陽性，上周五曾返立法會

《經濟通通訊社１５日專訊》民建聯立法會議員劉國勳在社交網站表示，今早快測呈陽性，

已立即隔離。

他表示，曾於上周五（１２日）回立法會工作，與辦事處職員有接觸，期間一直戴口罩，平

日亦會每天進行快測。他已接種三針，暫時病徵輕微，只有輕微咳嗽。（ｂｉ）

