【新冠疫苗】逾三千幼童打疫苗，楊何蓓茵：到校接種門檻降至十人

《經濟通通訊社１５日專訊》公務員事務局長楊何蓓茵今早視察兒童醫院的接種中心後表示

，目前已有超過３０００名半歲至３歲幼童打針，希望數字可以升得更快，呼籲家長不要遲疑，

盡快帶子女打針。她指出，將調低到校接種計劃的人數門檻，由３０人減至１０人，鼓勵人數較

少的幼稚園或幼兒中心可以使用服務。

衞生署轄下母嬰健康院今日起，會為半歲至３歲的幼童，在接受已預約的常規服務時，提供

科興疫苗接種服務。設於港鐵青衣站和兒童醫院的接種中心，以往只提供復必泰疫苗，今日起會

同時提供科興和復必泰疫苗的接種服務。



＊幼童感染有機會併發急性腦炎和嘶哮症＊



兒童醫院行政總監李子良表示，去年８月３日至今已有１﹒４萬名３歲以下幼童確診，當中

有２人死亡，有３３人留醫。他指，幼童感染後，有機會併發中樞神經系統和上呼吸道系統問題

，例如急性腦炎和嘶哮症，又重申鼻敏感、濕疹、哮喘等，都不是打針的禁忌症，患者毋須額外

檢查，可以直接打針。

李子良續指，科興疫苗可以在手臂或大腿接種，如果兒童年幼，可以由家長抱住，讓醫護人

員在大腿打針。（ｂｉ）





