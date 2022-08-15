【新冠肺炎】國泰前空少涉違例外出，被告稱收公司指引可外出用膳

《經濟通通訊社１５日專訊》國泰航空（００２９３）兩名前機組人員，涉嫌去年１２月在

港隔離期間違規聚餐及外出，將Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒帶入社區，兩人被控３項「作為一個須

遵照醫學監察規定的人沒有遵照衞生主任所指明的條件」罪，今日在東區裁判法院受審。控方開

案陳詞指，其中違規到又一城望月樓用膳的空少被捕後向警方透露，曾獲國泰內部發出電郵，列

明機組人員並非受禁於當局已經規管的活動，譬如在餐廳用膳；而到學校接送幼童、在家探訪朋

友等日常活動是「可接受的」（ａｃｃｅｐｔａｂｌｅ）。



＊控方：兩人須遵守２１日自我隔離＊



控方開案陳詞指，根據當時的《預防及控制疾病規例》，所有由外地抵港人士均須進行強制

檢疫，但航空業機組人員獲准在附帶條件之下豁免強檢。而兩名被告為時任國泰機組人員，分別

於２０２１年１２月２４日及２５日由外地工作返港，並獲香港機場衞生人員發出醫學監測通知

書，列明二人須在往後２１日須遵守自我隔離、避免非必要社交活動、接受核酸病毒檢測等措施

。接受醫學監測人士須自我隔離，至在抵港後第三日進行的核酸病毒檢測呈陰性，否則不得擅離

居所，除非需外出做病毒檢測或看病等必要活動。

然而，首被告黃昱龍於抵港後翌日便離開西環住所，乘搭地鐵到次被告劉諾宏位於的屯門寓

所。而當日才抵港的劉其後送黃到附近巴士站，自己再到屯門中央廣場領取淘寶包裹。兩日後（

即１２月２７日），劉又從住所乘搭巴士及地鐵到又一城Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ購物，隨後再

到望月樓與父親和另一名女友人午膳，但他事前並未取得病毒陰性結果。



＊次被告：衞生署人員無解釋通知書內容＊



兩人相繼確診感染Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒，完成治療後同於今年１月２７日被捕。警誡下，黃

稱不知道他抵港後首三日不得離開住所，又指自己跟從國泰內部指引外出購買糧食及探訪親友。

劉則表示，衞生署人員發出通知書後，沒有向其解釋內容，僅提醒他需在某些日子做檢測，又解

釋父親因急需一部新電話聯絡一名確診的海外親戚，故他事前購買電話後，再在涉案日子到又一

城親自收取。（ｃｌ）

