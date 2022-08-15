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15/08/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９９８１點，跌５３點，低水６０點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００３０點，跌４點，低水１１
點，最新報１９９８１點，跌５３點，低水６０點，合約成交２６１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６８１１點，跌１２點，低水３點，最新報６８０８點，跌
１５點，低水６點，合約成交８０張。

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