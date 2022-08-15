【企業盈警】爪哇控股（２５１）料中期盈轉虧，蝕７０００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》爪哇控股（００２５１）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月，錄得虧損約為７０００萬元，而截至２０２１年同期之溢利淨額約為６６００萬元。
集團指，預期由盈轉虧主要是由於金融投資回報下降及期內並無投資物業公平值收益，而截
至２０２１年同期投資物業公平值收益錄得７２００萬元。（ｓｌ）
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