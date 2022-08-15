【騰訊預測】騰訊次季料少賺２８％，廣告收入續弱視頻號變現可期

《經濟通通訊社記者趙嘉駿１５日報道》騰訊（００７００）將於本周三（１７日）公布第

二季業績。綜合市場預測，騰訊第二季非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利介乎

１６７﹒３４億元至２９８﹒６３億元（人民幣．下同），中位數為２４６﹒０２億元，較去年

同期倒退２７﹒７％。第二季收入預測中位數為１３４８﹒８８億元，按年微跌２﹒４％。

科指股表現持續疲弱，早前台海局勢更令市場恐慌，加上內地８月下發的遊戲版號仍未見騰

訊身影，其股價月初曾插至２８８港元，創逾三年半以來新低，其後一直在３００港元大關徘徊

。不過，各大行普遍維持或小幅調低騰訊的目標價，中信証券最淡看４２４元，其次是瑞信將目

標價下調近８％至４３７港元；大和及富瑞亦稍為調低目標價，最新分別看４５０港元和４９１

港元；而麥格理最牛看５１３港元。



＊手遊表現看法存異，續看淡廣告業務＊



新冠疫情爆發伊始，市場吹奏內地大規模封城對遊戲、短視頻等娛樂產業反有幫助，但疫情

大流行至今踏入第三個年頭，今年第二季內地疫情再度反彈，北京、上海等主要城市實際嚴格封

控，大行對騰訊次季的遊戲業務預測看法分化，但普遍認為「視頻號」商業化步伐加快，廣告業

務則續呈倒退。

花旗的研報指，受持續造好的《王者榮耀》、《和平精英》等國內遊戲、《ＰＵＢＧ》貢獻

海外收入以及旗下遊戲公司Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ的帶動下，手遊業務收入料按年增６％、按季增

７％至４３３億元；電腦遊戲收入料按年增１﹒８％、廣告收入料按年跌２５﹒３％。而麥格理

亦估計騰訊次季遊戲按年增長３﹒９％。

相比之下，富瑞對騰訊次季遊戲和廣告收入的預測則更為保守，認為受未成年人保護政策，

和國內和海外經濟利淡影響，手遊收入按年料跌３﹒５％至３９４億元；網上廣告收入料按年跌

２９％至１６３億元。此外，瑞信、信証、美銀等則估計手遊收入回落１％－６％。



＊版號落空仍樂觀，視頻號提速變現＊



對於騰訊仍未獲發新遊戲版號，花旗認為新一批版號「展示出審批流程正常化方面的改善跡

象」，相信這批版號可能會加快小型工作室遊戲的新商業化進程，而隨著遊戲版號的發放變得更

加頻繁，對未來可能獲批仍持樂觀態度。富瑞亦指出，儘管未有新版號獲批，但相信旗下遊戲庫

存充足，強調對其遊戲表現預測的調整並非一次性，未來數年集團亦計劃於海外發表約３０隻新

作。

大行普遍對視頻號的發展感到樂觀。大和認為，視頻號長遠將迎來多個變現機會，預期在

２０２３－２０２４年信息流廣告收入可能是視頻號的主要收入來源，其次是直播打賞和電商；

預計明年來自信息流廣告的收入為４７億元，用戶參與度和宏觀環境改善料成為催化劑。而野村

則相信，透過微信強大的社交網絡，視頻號在份額和時間花費上將遂漸縮窄與兩大龍頭抖音和快

手（０１０２４）的差距。



＊回購呼聲高漲，惟無跡象延續＊



騰訊南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ及旗下Ｐｒｏｓｕｓ宣布將逐步減持騰訊，借此套現資金回

購自身股份。美銀推測，騰訊在６月２８日至７月１４日期間共斥４﹒６億美元回購１﹒０４億

股，只消化Ｐｒｏｓｕｓ部分沽盤，而騰訊在８月１７日公布中期業績前３０天須暫停買賣股份

，現時並無跡象表明集團會於在業績公布後繼續回購股份。

野村指出，騰訊今年累計花費１３億美元回購股票，較同業阿里巴巴（０９９８８）僅在第

一季度已斥２０億美元進行回購，加上剩餘的１５０億美元授權相形見絀。鑑於騰訊股價疲弱和

持續存在風險，聽到越來越多的投資者呼籲騰訊考慮更積極的回購，因此該行認為市場將密切關

注它是否會聽取市場的意見。



