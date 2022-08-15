  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/08/2022 11:30

【騰訊預測】騰訊周三公布季績，表列各大行最新評級及目標價

　　《經濟通通訊社記者趙嘉駿１５日報道》表列各大行對騰訊（００７００）的最新評級及目
標價
　
　　　大行　　　評級　　目標價（元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　麥格理　　優於大市　　　５１３　　
　　　花旗　　　買入　　　　５０９　　
　　　美銀　　　買入　　　　４９７　　
　　　富瑞　　　買入　　５００→４９１
　　　野村　　　買入　　　　４５５　　
　　　大和　　　買入　　４８０→４５０
　　　瑞信　　優於大市　４７４→４３７
　　中信証券　　買入　　　　４２４　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話15/08/2022
五大國企擬自美退市　股價集體下挫中石油插4%
人氣文章安永大灣區專輯15/08/2022
大灣區金融互通 效果加倍共建繁榮
人氣文章財經熱話15/08/2022
【騰訊預測】騰訊次季料少賺28%　廣告收入續弱視頻號變現可期
人氣文章開市Good Morning15/08/2022
溫傑：中概股陸續退市屬預期之內　五股升跌還看基本面
人氣文章大行報告15/08/2022
【大行炒D乜】李寧績後大行點評價　click入嚟睇下
人氣文章財經熱話15/08/2022
【虛幣世界】主要加密貨幣攀升，比特幣曾試25000美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金