《經濟通通訊社記者趙嘉駿１５日報道》表列各大行對騰訊（００７００）的最新評級及目
標價
大行 評級 目標價（元）
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麥格理 優於大市 ５１３
花旗 買入 ５０９
美銀 買入 ４９７
富瑞 買入 ５００→４９１
野村 買入 ４５５
大和 買入 ４８０→４５０
瑞信 優於大市 ４７４→４３７
中信証券 買入 ４２４
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15/08/2022 11:30
【騰訊預測】騰訊周三公布季績，表列各大行最新評級及目標價
《經濟通通訊社記者趙嘉駿１５日報道》表列各大行對騰訊（００７００）的最新評級及目
標價
大行 評級 目標價（元）
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麥格理 優於大市 ５１３
花旗 買入 ５０９
美銀 買入 ４９７
富瑞 買入 ５００→４９１
野村 買入 ４５５
大和 買入 ４８０→４５０
瑞信 優於大市 ４７４→４３７
中信証券 買入 ４２４
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