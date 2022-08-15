【騰訊預測】騰訊周三公布季績，表列各大行最新評級及目標價

《經濟通通訊社記者趙嘉駿１５日報道》表列各大行對騰訊（００７００）的最新評級及目

標價



大行 評級 目標價（元）

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麥格理 優於大市 ５１３

花旗 買入 ５０９

美銀 買入 ４９７

富瑞 買入 ５００→４９１

野村 買入 ４５５

大和 買入 ４８０→４５０

瑞信 優於大市 ４７４→４３７

中信証券 買入 ４２４

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