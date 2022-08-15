【聚焦人幣】人幣中間價升３點子，報６﹒７４１０

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４１０，

較上個交易日升３點子，上個交易日報６﹒７４１３。

經濟數據反映美國通脹可能已觸頂，投資者觀望聯儲局政策變化，美匯指數上周五（１２日

）收高，但美元周線走低。美匯指數紐約尾盤漲０﹒５０４％，至１０５﹒６５。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７４１０ －３﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９１５６ －３９４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０５３０ －１３３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６０３ ＋３﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１８０１ －３８５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒８００７ ＋１３７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４９６ ＋１４４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９１６６ －３７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１５８３ －１３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７６４ －４６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９２ －２﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒１１８５ ＋８６５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４０６６ －６７﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒２５００ －３２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

