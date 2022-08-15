【聚焦人幣】人幣中間價升３點子，報６﹒７４１０

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４１０，
較上個交易日升３點子，上個交易日報６﹒７４１３。
經濟數據反映美國通脹可能已觸頂，投資者觀望聯儲局政策變化，美匯指數上周五（１２日
）收高，但美元周線走低。美匯指數紐約尾盤漲０﹒５０４％，至１０５﹒６５。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７４１０ －３﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９１５６ －３９４﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０５３０ －１３３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６０３ ＋３﹒３０
１英鎊╱人民幣 ８﹒１８０１ －３８５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒８００７ ＋１３７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３４９６ ＋１４４﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９１６６ －３７﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１５８３ －１３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２７６４ －４６﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９２ －２﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒１１８５ ＋８６５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４０６６ －６７﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒２５００ －３２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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