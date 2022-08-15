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15/08/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價升３點子，報６﹒７４１０

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４１０，
較上個交易日升３點子，上個交易日報６﹒７４１３。
　　經濟數據反映美國通脹可能已觸頂，投資者觀望聯儲局政策變化，美匯指數上周五（１２日
）收高，但美元周線走低。美匯指數紐約尾盤漲０﹒５０４％，至１０５﹒６５。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４１０　　　－３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９１５６　－３９４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０５３０　－１３３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６０３　　　＋３﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１８０１　－３８５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒８００７　＋１３７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４９６　＋１４４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９１６６　　－３７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１５８３　　－１３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７６４　　－４６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９２　　　－２﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒１１８５　＋８６５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４０６６　　－６７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒２５００　　－３２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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