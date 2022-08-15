【新冠肺炎】孫春蘭要求加快１５萬滯留遊客返程，三亞機場今復運

《經濟通通訊社１５日專訊》海南爆發疫情，約１５萬名旅客滯留當地，國務院副總理孫春

蘭視察海南疫情時要求，刻不容緩落實各項防控措施，以快制快盡早撲滅疫情，並要求加快建設

方艙醫院。另對於因疫情滯留約１５萬名遊客，要做好服務保障工作，加快進度，相關省市不得

拒收或限額接收。

對於大批外省旅客被困，海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長汪黎明１３日致歉，表示返程

進度確實未達到旅客預期，「讓大家受累了，我們深表歉意」。

三亞疫情防控指揮部最新宣布，自今日（１５日）起，有序恢復三亞鳳凰國際機場國內客運

航班商業化運行，部分符合要求的滯留旅客可安排返程。

三亞疫情防控指揮部指，部分滯留旅客暫不安排離開三亞，包括陽性感染者、密切接觸者及

密接者，和滯留在中高風險區的旅客。

公告指，滿足特定條件的旅客才可購票，並經查驗後方可登機離島。旅客如身處沒有疫情的

地區，旅客所在旅行團隊或入住酒店近７天內沒有陽性感染者；或近３天內未出現發燒、乾咳、

嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的自由行旅客，可憑４８小時２次核酸陰性證明返程。

身處低風險區的旅客，其所在旅行團隊或入住酒店７天內沒有陽性感染者；或近３天內未出

現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的自由行旅客，可憑７２小時３次核酸陰性證明

返程。（ｄｗ）





