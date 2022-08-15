《經濟通通訊社１５日專訊》內地昨日（１４日）新增本土確診及無症狀感染合計２３１２

宗，較前日略少６％，但仍是連續多日多於２０００宗。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確

診病例７７０宗。其中境外輸入病例７８宗，含１１宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例

６９２宗（海南５８２宗，西藏６９宗，廣東１２宗，浙江８宗，福建６宗，青海３宗，內蒙古

２宗，重慶２宗，四川２宗，上海１宗，江蘇１宗，江西１宗，河南１宗，陝西１宗，新疆１宗

），含４８宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病。

全國昨日新增無症狀感染者１７０８宗，其中境外輸入８８宗，本土１６２０宗（海南

５８０宗，西藏５２３宗，新疆３４３宗，江西５２宗，兵團４０宗，浙江２８宗，湖北１０宗

，內蒙古９宗，四川６宗，青海６宗，上海５宗，河北４宗，廣東４宗，廣西３宗，陝西３宗，

福建１宗，河南１宗，重慶１宗，雲南１宗）。

海南省三亞市昨日新增３０６宗新冠本土確診病例和４７２宗無症狀感染者。８月１日至８

月１４日２４時，累計發現確診病例３３０５例、無症狀感染者４００６例。海南海口市及東方

市分別延長靜態管理時間

因疫情防控形勢嚴峻，多點疫情突發，西藏日喀則市宣布，在全市已實施六天靜默管理的基

礎上，全域靜默管理時間延長至８月２１日１３時，最大限度減少人員流動和聚集，阻斷疫情傳

播途徑。（ｃａ）

