【大國博弈】岸田以私人名義向靖國神社獻祭祀費，中方提嚴正交涉

《經濟通通訊社１５日專訊》「８﹒１５」日本投降紀念日前後，日本內閣成員和一些國會

議員參拜了靖國神社。據《共同社》報道，相關人士證實，日本首相岸田文雄通過自己的事務所

，以自民黨總裁的名義用私人費用向靖國神社供奉了「玉串料」（祭祀費）。對此，中國駐日本

使館表示，靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的重要象徵，供奉負有罪責的甲級戰犯，宣揚

二戰錯誤史觀。日方在靖國神社問題上出現消極動向，事關國際公理和歷史正義，涉及亞洲受害

國人民的尊嚴和感情。中方對這一錯誤行徑表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

中方多次強調，日本必須以史為鑒，正確認識和深刻反省過去那段侵略歷史，同軍國主義徹

底劃清界限，才能真正取信於亞洲鄰國和國際社會，才能切實以負責任的態度面向未來。我們敦

促日方恪守迄今在歷史問題上作出的表態和承諾，停止一切美化侵略戰爭、歪曲歷史認識的行為

，以實際行動體現記取歷史教訓、堅持和平發展的姿態。

據報岸田文雄今天在出席日本政府組織的「全國戰歿者追悼儀式」時，向日本全國的戰歿者

表示敬意和感謝，表示日本不會再次引發戰爭慘禍。他早前還拜訪了東京的千鳥淵公墓，並在那

裏獻花哀悼。（ｗｌ）

