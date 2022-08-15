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15/08/2022 16:01

【大國博弈】外交部籲美方停止在掏空一個中國原則的路上愈走愈遠

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯邦參議員、參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領的
參眾議員５人訪團昨日（１４日）搭飛機抵台灣，據報訪團將在台兩日。這是在美國眾議長佩洛
西訪問台灣後第１２天，再有美議員赴台。在北京，繼國防部後，外交部發言人汪文斌今日回應
表示，馬基不顧中方嚴正交涉和堅決反對，公然違反一個中國原則，侵犯中國主權和領土完整，
對外發出嚴重錯誤信號。
　　汪文斌重申，一個中國原則是中美建交和兩國關係發展的政治基礎。中方敦促美方恪守一個
中國原則和中美三個聯合公報，慎重妥善處理涉台問題，停止在虛化、掏空一個中國原則的路上
越走越遠，以免給兩國關係造成進一步損害。中方將採取堅決有力措施，捍衛主權和領土完整。
美少數政客不自量力，妄圖挑戰一個中國原則，注定失敗。
　　解放軍東部戰區今日繼續在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。國防
部新聞發言人吳謙強調，台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉。解放軍持續練兵備戰
，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀。（ｗｌ）

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