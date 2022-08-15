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15/08/2022 11:31

【人行操作】人行政策利率突降，分析：寬鬆發力圖刺激疲弱需求

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人行７月下調中期借貸便利（ＭＬＦ）及逆回購利率０﹒１厘
。這是１月以來政策利率年內第二次下調，也是今年以來ＭＬＦ首次縮量。分析人士指出，在短
暫回暖後，７月經濟金融數據再度全面轉弱，人行果斷寬鬆再發力，力圖刺激疲弱的需求。
　　東北證券固收首席分析師陳康認為，市場資金價格已經在較低的水平保持較長時間，人行操
作工具如果要發揮作用，需要讓價格與市場價格相符。經濟活動復甦中遇到的困難確實比較多，
特別是房地產銷售的持續低迷，金融機構資金投放的大幅波動。無論如何人行已經用實際行動表
明了對於維護增長的不遺餘力，這次降息連帶的ＬＰＲ價格進一步下調應該是可以預期的，後續
是否還有進一步的降息更多還是取決於經濟的變化，尤其是房地產市場的變化。
　
＊東方金誠：不排除ＬＰＲ下調多於１０個基點＊
　
　　東方金誠首席宏觀分析師王青及高級分析師馮琳指，８月ＭＬＦ利率意外下調１０個基點，
大幅超出市場預期。這或與近期經濟修復勢頭較緩，寬信用進程再生波折直接相關，顯示當前貨
幣政策仍以穩增長為主要取向，國內結構性通脹壓力和海外央行收緊，都未對人行政策性降息構
成實質性障礙。這也意味著當前處於偏於充裕狀態的市場流動性還將延續一段時間。
　　接下來監管層將加大考核力度，推動寬貨幣向寬信用傳導。伴隨貸款利率較大幅度下行，加
之結構性貨幣政策工具和新設立的政策性金融工具充分發力，８月金融數據將顯著回升。這將對
沖近期經濟下行波動，為下半年ＧＤＰ增速盡快回歸合理區間奠定基礎。
　　ＭＬＦ利率下調，意味著８月ＬＰＲ報價下調已沒有懸念。考慮到近期樓市再度轉冷，房貸
市場向貸款方傾斜，不排除五年期ＬＰＲ報價下調幅度超過１０個基點的可能。（ｃａ）

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