【新冠肺炎】環境及生態局局長新聞秘書確診，謝展寰快測陰性

《經濟通通訊社１５日專訊》環境及生態局今日表示，環境及生態局局長新聞秘書對
２０１９冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有
外遊紀錄，而最近一次上班日期為上周五（１２日）。
環境及生態局局長謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。
局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職
員接受檢測。（ｃｌ）
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