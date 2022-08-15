【新冠肺炎】本港新增４８９６宗確診，再多４名患者死亡

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

４８９６宗新冠肺炎確診，包括４６９９宗本地感染，以及１９７宗輸入病例。另外醫管局稱，

再多４名患者死亡，年齡介乎６３－９１歲，當中３人未完成接種疫苗，第五波疫情確診死亡人

數為９３５６宗。

張竹君指，當局今共接獲１１０間學校１４７宗陽性個案，包括１１１名學生及３６名教職

員。過去７日共８間學校呈報２宗或以上個案。今日建議１間學校的部分班級停課一星期。其中

，港九街坊婦女會孫方中幼稚園Ｎ１班有３學生確診。

另外，新增３間院舍出現確診個案，包括香港中華基督教青年會天平頤康之家、嗇色園主辦

可安護理安老院以及德福護老中心，分別是１名院友或員工染疫。



＊６３歲男死者轉介死因庭跟進＊



醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，本港再多４名患者死亡，其中６３歲男死者

，上周日快速檢測呈陽性，但之後無到指定診所求診，亦未有獲處方口服藥，到前日檢測已呈陰

性，但昨日出現心口痛，曾經無心跳，送往北區醫院搶救後，心跳一度恢復，送往隔離病房後，

情況一直惡化，後來心跳再停頓離世。醫管局指，患者情況急劇轉差，醫生未能確定死因是否與

新冠病毒或心臟病發有關，會轉介死因庭跟進。醫管局呼籲６０歲或以上的市民，如有病徵，應

盡快求醫，又指年滿６０人士不論有否打針，都會獲處方口服藥。



＊２歲３個月大男嬰出現嘶吼症＊



劉家獻又指，一名２歲３個月大、未打針的男嬰上周五發燒及感冒徵狀，今日凌晨出現呼吸

急促情況，家人帶他同仁濟醫院求醫。由於男童情況持續惡化，出現嘶吼症，要插喉供氧，現於

瑪嘉烈醫院深切治療部留醫。至於早前確診的５歲９個月大女童仍留醫留醫屯門醫院深切治療部

，目前情況危殆，而女童的１１歲姐姐亦目前正於屯門醫院兒科病房，情況穩定。

他表示，嘶哮症是緊急的情況，明顯見到他們「好大力」吸氣，如兩條肋骨凹入、有高音喘

鳴，便須要立即入院治療。他提到近日小童確診增加，而重症者亦上升，建議家長帶子女接種疫

苗。



＊懷疑ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５個案再有上升趨勢＊



張竹君指出，根據最新數據，懷疑ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５的個案再有上升趨勢，佔整體

２３﹒１％，而懷疑ＢＡ﹒２﹒１２﹒１則佔８﹒４％。其餘為流行的ＢＡ﹒２﹒２。（ｃｌ）

