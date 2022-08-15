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15/08/2022 16:59

【新冠肺炎】若疫情惡化，醫管局將啟動第３階段調配最多５千病床

　　《經濟通通訊社１５日專訊》醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，由於近日
的確診個案有所增加，醫管局指非急症服務會受到影響，或進一步縮減。現時正處於第二階段病
床調配，若疫情進一步惡化，屆時會啟開啟第３階段調配２５００－５０００張病床收留確診病
人，有需要時，或會重啟亞博館及其他暫託設施接收新冠病人，分擔壓力。至於人手方面，有實
名制更表方便調動人手。
　
＊非緊急服務或受影響＊
　
　　被問何時啟動第３階段病床調配時，劉家獻指，因為發現近日新增個案不斷上升，日後或有
相對數量人士或要入院，所以要先作準備，以接收有大量患者。至於如何調配，則視乎實際情況
，要有機動性，強調一旦入院人數多，非緊急服務或受影響，以預留更多病床床位，接收患者，
先呼籲市民留意。
　　醫管局公布最新數字，１７８３名新冠肺炎確診病人留醫，當中２３０人是新增確診，
５１６人入住隔離病房，９０人入住二線隔離病房，５５１人入住北大嶼山醫院感染控制中心，
１８４名是新增確診病人。新增２名病人危殆及６人嚴重。現時有２９名危殆及２９名嚴重病人
留醫，其中９人危殆在深切治療部留醫。另外，再多１３２名病人康復，包括１０４名病人出院
。（ｃｌ）

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