【企業盈警】佳兆業美好（０２１６８）料中期盈利跌最少７６％

《經濟通通訊社１５日專訊》佳兆業美好（０２１６８）公布，預期截至６月３０日止中期

盈利不超過５０００萬元人民幣，比去年同期盈利２﹒０９億元人民幣跌最少７６％。

該集團指，盈利下跌主因內地宏觀經濟影響致房地產市場疲弱。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

