【企業盈警】萬科海外（０１０３６）料中期盈利跌６０％至１億元

《經濟通通訊社１５日專訊》萬科海外（０１０３６）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利按年跌約６０％，至約１億元。

該集團指，盈利減少主因應佔一間聯營公司盈利顯著下跌，主要是去年同期有租戶終止租賃

一項聯營公司擁有的美國加利福尼亞州投資物業而收取的一次性終止費用，以及投資物業公允價

值收益減少。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

