【企業盈喜】金茂源環保（０６８０５）料中期盈利升最少３５％

《經濟通通訊社１５日專訊》金茂源環保（０６８０５）公布，預期截至６月３０日止中期

盈利按年增長不少於３５％。

該集團指，盈利增加主因日常租賃面積增加以及單位租金、單位環保技術服務費及單位污水

處理費提高所產生的收益增加，以及政府補助較去年同期增加５６０萬元人民幣。

該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）

