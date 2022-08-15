【企業盈警】中梁控股（０２７７２）料中期盈利跌最多７５％

《經濟通通訊社１５日專訊》中梁控股（０２７７２）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利按年跌約６５％至７５％，至最多約３﹒４６億元人民幣。

該集團指，純利下跌主因受宏觀市場環境及新冠疫情影響，已交付物業面積減少，導致期內

就已出售物業確認收入減少；房地產市場疲軟導致毛利率下降；匯率影響造成的損失，以及物業

項目減值增加及投資物業公平值虧損。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

