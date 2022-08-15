【企業盈警】中梁控股（０２７７２）料中期盈利跌最多７５％

《經濟通通訊社１５日專訊》中梁控股（０２７７２）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利按年跌約６５％至７５％，至最多約３﹒４６億元人民幣。
該集團指，純利下跌主因受宏觀市場環境及新冠疫情影響，已交付物業面積減少，導致期內
就已出售物業確認收入減少；房地產市場疲軟導致毛利率下降；匯率影響造成的損失，以及物業
項目減值增加及投資物業公平值虧損。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話15/08/2022
【陶觀天下】美國通脹見頂 各國匯率升值
|財經熱話12/08/2022
【大國博弈】五家中企ADR從美退市 中證監：自身商業考慮
|財經熱話12/08/2022
【大國博弈】五家中資ADR在美退市 分析指對股價及大市影響微
|財經熱話12/08/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行 憧憬新車銷量宜部署
|中國故事12/08/2022
《神州經脈》上海重現本土確診 人幣刷一月高 滬指周漲1.5%
|財經熱話12/08/2022
中生製藥疑因疫苗銷量降發盈警急插 復星醫藥得益口服藥造好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰