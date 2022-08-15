【企業盈警】中港石油（００６３２）料中期盈利跌６７％

《經濟通通訊社１５日專訊》中港石油（００６３２）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利約１０００萬元，比去年同期減少約６７﹒２％。

該集團指，溢利減少主因收入同比減約３﹒１６億元，受累於第一季度以來，中國大陸爆發

新一波新冠疫情，導致主要客戶所在的西部及北部地區全市封鎖，對有關地區石油及相關產品運

輸造成重大中斷，而有關產品貿易為其主要業務板塊。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

