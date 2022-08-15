【企業盈警】國微控股（０２２３９）料中期虧損最多５００萬美元

《經濟通通訊社１５日專訊》國微控股（０２２３９）公布，預期截至６月３０日止中期淨

虧損不多於５００萬美元，比去年同期淨虧損約１８５萬美元有所擴大。

該集團指，期內虧損主因通過其附屬公司及被投資公司持續投資於集成電路解決方案業務之

研發活動。

該集團將根據上市規則適時公布業績。（ｗｈ）

