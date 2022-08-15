【企業盈警】恒嘉融資租賃（３７９）料中期虧損最多６０００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》恒嘉融資租賃（００３７９）公布，預期截至６月３０日止中

期淨虧損介乎約５０００萬至６０００萬元，比去年同期虧損約３３４０萬元有所擴大。

該集團指，淨虧損增加主因確認來自融資租賃分部應收貸款非現金減值虧損約１６００萬元

，以及按公平值透過損益列帳之金融資產公平值虧損增加約１４００萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

