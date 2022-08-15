【企業盈警】雲鋒金融（００３７６）料中期盈轉虧２億元

《經濟通通訊社１５日專訊》雲鋒金融（００３７６）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約２億元，去年同期純利４﹒６億元。

該集團指，旗下主要附屬公司萬通保險國際總保費收入及經營性溢利保持正增長，財務狀況

維持良好穩健，但虧損主因不利的市場環境導致該集團總部持有的自營類投資公允價值變動虧損

所致。儘管如此，該集團整體財政及經營狀況仍然健康及穩健。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

