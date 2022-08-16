【國際要聞】伊朗正式回應歐盟有關重啟２０１５年核協議的提案

《經濟通通訊社１６日專訊》外電引述伊朗媒體消息，伊朗就歐盟有關重啟２０１５年核協

議的提案，向歐盟發出了正式回應，並預計將在未來兩天得到歐盟回覆。報導沒有透露其他更多

細節。

此前伊朗方面暗示可能接近與美國達成協議，這有望為恢復伊朗石油出口鋪平道路。伊朗外交部

長阿卜杜拉希揚周一（１５日）在新聞發布會上表示，如果美國展現務實的態度和靈活性，那麼

可能在未來幾天與美國達成協議。（ｊｆ）

