【國際要聞】伊朗正式回應歐盟有關重啟２０１５年核協議的提案

《經濟通通訊社１６日專訊》外電引述伊朗媒體消息，伊朗就歐盟有關重啟２０１５年核協
議的提案，向歐盟發出了正式回應，並預計將在未來兩天得到歐盟回覆。報導沒有透露其他更多
細節。
此前伊朗方面暗示可能接近與美國達成協議，這有望為恢復伊朗石油出口鋪平道路。伊朗外交部
長阿卜杜拉希揚周一（１５日）在新聞發布會上表示，如果美國展現務實的態度和靈活性，那麼
可能在未來幾天與美國達成協議。（ｊｆ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話16/08/2022
【虛幣世界】料美國經濟衰退，加密貨幣受制於阻力位
|專訪15/08/2022
【陶冬專訪】西方制裁對俄羅斯石油產業衝擊不大（有片）
|中國故事15/08/2022
《神州經脈》金融經濟數據全線低迷 降政策利率沖喜 滬指僅微跌
|財經熱話15/08/2022
海底撈發盈警大行唱淡卻飆8% 復甦憧憬有得炒？
|財經熱話15/08/2022
【收息股執位】恒指續兩萬關爭持 伺機部署收息股？溫傑推薦一股兩ETF！
|財經熱話15/08/2022
五國企擬自美退市 股價集體下挫中石油插4%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰