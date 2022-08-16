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16/08/2022 09:04

【虛幣世界】料美國經濟衰退，加密貨幣受制於阻力位

　　《經濟通通訊社１６日專訊》市場靜候零售商公布業績，隔晚美股小幅高收，惟市場關注美
國經濟衰退問題，黃金及油價大幅回落，現貨金跌至１８００美元，而ＷＴＩ原油亦回落至９０
美元關口，加密貨幣則於阻力位久攻不下，目前比特幣企穩２４０００美元水平，以太幣則跌穿
１９００美元。
　　另外，美國８月紐約聯儲製造業指數錄得－３１﹒３，為２０２０年５月以來新低，預期值
為５﹒５，前值為１１﹒１，創有記錄以來第二大跌幅。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２４１３０﹒８９元（美元．下同），升０﹒１６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８９７﹒４８元，跌０﹒０８％；艾達幣報
０﹒５５４７元，升０﹒０１％；瑞波幣報０﹒３７５２元，升０﹒０５％。（ｕｌ）
　
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