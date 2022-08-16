【限電停產】發改委：水電不足導致電煤需求創新高，狠抓電煤履約

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委政研室主任金賢東表示，今年

入夏以來，受持續性大範圍高溫天氣、經濟恢復增長等因素影響，全國用電需求持續走高；同時

，由於來水偏枯，水電出力不足，導致電煤供應保障持續面臨較大壓力。８月１日至１４日，全

國統調電廠日均耗煤８１６萬噸，比上年同期增長１５％；其中，８月３日耗煤８４９萬噸，創

歷史新高。

針對今年夏季用煤新情況新問題，發改委指導督促有關地方和企業加快釋放煤炭先進產能產

量，全力做好電煤中長期合同簽訂履約工作，著力加強運輸保障，推動電煤供應保障取得積極成

效。上半年，全國煤炭產量增長１１％；７月份以來，全國煤炭日均調度產量處於１２４０萬噸

左右的較高水平；近期，統調電廠存煤最高達到１﹒７５億噸，同比增加７４００萬噸；目前，

電煤中長期合同總體已實現全覆蓋。



＊加快釋放煤炭先進產能產量，狠抓電煤中長期合同履約監管＊



下一步，發改委將進一步壓實地方和企業能源保供主體責任，加快釋放煤炭先進產能產量，

著力做好電煤中長期合同履約，確保能源電力供應安全。一是加強督促落實，各產煤省區已簽訂

煤炭安全保供責任書，將指導督促落實煤炭生產和電煤供應等任務。

二是加快產能核准、核增等手續辦理，及時協調解決突出問題，推動先進產能加快釋放。

三是狠抓電煤中長期合同履約監管，適時組織開展履約核查，常態化開展不履約案例歸集核

查工作，確保合同履約到位。

四是加強電煤中長期合同運輸保障，優化調度組織，最大限度發揮鐵路運輸效率，盡可能多

地保障電煤運輸。

