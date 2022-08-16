【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒３億人幣，買小米沽美團

《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指高開６６點，報２０１０７點。最高升１３２點報

２０１７３點，最低跌３７８點報１９６６２點。恒指收報１９８３０點，跌２１０點或

１﹒０５％。

按額度計算，北水全日淨流入３﹒３億元人民幣，減少７３﹒７％。北水淨買入最多的個股

依次是小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）、碧桂園服務（０６０９８）；淨賣

出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）。

主板成交９８６﹒９６億元增加３３﹒７％。其中港股通成交２５６﹒４億元，佔總成交

２６％。

小米集團跌３﹒６３％報１１﹒６８元，北水淨買入１億元；騰訊控股升０﹒８７％報

３０３元，北水淨買入１億元；碧桂園服務升１５﹒０３％報１５﹒９２元，北水淨買入０﹒６

億元。



＊據報騰訊擬售所持美團全部或大部分股份＊



據《路透》引述消息人士表示，騰訊計劃出售所持美團價值約２４０億美元（約１８８４億

港元）股份的全部或大部分，以安撫國內監管機構。消息透露，近月擁有美團１７％股權的騰訊

一直與財務顧問接觸，研究如何執行這項大規模出售美團股份的計劃。若市場條件有利，騰訊將

尋求在今年內開始出售美團股份。

美團跌９﹒０７％報１６４﹒５元，北水淨賣出５﹒７億元；快手跌４﹒３９％報７１﹒９

元，北水淨賣出３﹒９億元；中國海洋石油跌２﹒７４％報９﹒５８元，北水淨賣出２﹒９億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小米集團 （０１８１０） １﹒０１

騰訊控股 （００７００） １﹒００

碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒５６

協鑫科技 （０３８００） ０﹒５１

李寧 （０２３３１） ０﹒１４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －５﹒７０

快手 （０１０２４） －３﹒８９

中國海洋石油 （００８８３） －２﹒８６

兗礦能源 （０１１７１） －２﹒６０

中國移動 （００９４１） －１﹒６３

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