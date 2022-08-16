【企業盈警】胡桃資本（９０５）料中期盈轉虧蝕不少於４２００萬

《經濟通通訊社１６日專訊》胡桃資本（００９０５）公布，集團預期截至２０２２年６月
３０日止六個月錄得公司擁有人應佔虧損不少於４２００萬元，去年同期則錄得公司擁有人應佔
溢利約３５１０萬元。
轉盈為虧主要由於在２０２１年期間錄得透過損益帳以公平值列帳之財務資產公平值變動產
生之收益，而在２０２２年期間則錄得透過損益帳以公平值列帳之財務資產公平值變動產生之虧
損。（ｃｗ）
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